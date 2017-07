Fiji football names squad for Indonesia tour

/ Front page / News

Update: 5:32PM VODAFONE Fiji football coach Christophe Gamel has named his 30-member squad for the Indonesia tour in September.

Fiji Football Association president Rajesh Patel said they were happy with the improvement in the national team performance.

The side had lined up a number of international matches for this year.

Fiji football squad:

Laisenia Raura (Ba), Remueru Takiate (Ba), Saula Waqa (Ba), Manasa Nawakula (Ba), Narend Rao (Ba), Scott Wara (Labasa), Jonetani Buksh (Labasa), Christopher Wasasala (Labasa), Kavaia Rawaqa (Lautoka), Dave Radrigai (Lautoka), Kolinio Sivoki (Lautoka), Osea Vakatalesau (Lautoka), Rupeni Rabici (Nadi), Waisake Tubucava (Nadi), Rusiate Matarerega (Nadi), Shravan Sharma (New Zealand), Krith Kumar (New Zealand), Ratu Sairusi Nalewadonu (Rakiraki), Simione Tamanisau (Rewa), Josateki Tamudu (Rewa), Misaele Draunibaka (Rewa), Madhwan Goundar (Rewa), Amani Makoe (Rewa), Samuela Kautoga (Rewa), Iosefo Verevou (Rewa), Epeli Saukuru (Rewa), Waisake Cabacaka Ravuisaka (Dreketi), Setareki Hughes (Suva), Tevita Koroi (Suva), Roy Krishna (Wellington Phoenix)