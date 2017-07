Team Fiji ready to compete

/ Front page / News

+ Enlarge this image Team Fiji with President Konrote. Picture: SUPPLIED

Update: 4:06PM TEAM Fiji to the 2017 Commonwealth Youth Games in the Bahamas later this month will be led by Chef de mission Tomasi Tabunavatu Alan.

Alan said the team was ready to compete.

Team Fiji: Tomasi Tabunavatu Alan (Chef de Mission), Jone Delai (Athletics Coach), Waisake Nakavu (athletics), Kolinio Baleiyasawa Ralulu (athletics), Heleina Valetta Nicola Young (athletics), Adi Apisake Vela Kaucukidi (rugby women's manager), Toloi Ralebakula (rugby women's coach), Jennifer Kula Khalik (rugby physio), Jasiliva Vukinatikina Babavono (rugby), Ani Mei Likuvaqali (rugby), Ulita Lomayaco (rugby),

Veniana Lewarara (rugby), Merewalesi Manumanutabua (rugby), Elenoa Adi Naimata (rugby), Vilomena Niulele (rugby), Torika Kinona Ratubusa (rugby), Rejieli Tale (rugby), Martharina Tove (rugby), Salote Vuniwaqa (rugby), Lionel Danford (rugby manager), Josaia Qovunitokalau (rugby men's coach), Rineshwar Lal (rugby physio), Ro Raiova Duilomaloma Berangage (rugby), Tuiwainieli Faitala Camaibau (rugby), Viliame Foiakau (rugby), Petero Koroduva (rugby), Mosese Kurimavua Kurimnosi (rugby), Akuila Likuloa (rugby), Mataiasi Niumataiwalu (rugby), Metuisela Raboiliku Seuta (rugby), Eparama Tuivunivono (rugby), Jone Vanani (rugby), Marika Vularewa (rugby), Osea Waqaninavatu (rugby), Rosemary Jane Patterson Rova (swimming official), Rosemarie Edlilah Narelle Rova (swimming), Taichi Vakasama (swimming), Temafa Talianaivalu Yalimaiwai (swimming), Antonio Thomas Furtado O'Connell (tennis coach), Vienna Patricia Sai-Lin Kumar (tennis), Sebastian Sanjeev (tennis).