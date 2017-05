Fiji names strong squad for June-July tests

/ Front page / News

Update: 2:29PM THE Flying Fijians march into camp at the end of this month in Suva to prepare for one of the most important international calendars in Fijian rugby.

First up are tests against Australia, Italy and Scotland, and importantly the qualification into the 2019 Rugby World Cup in Japan.

Fiji plays the qualification against Samoa and Tonga at home on July 8 and 15 to determine who will be the Oceania 1 and Oceania 2.

First place getter wins Oceania 1 and runner-up Oceania 2.

Squad:

Campese Ma'afu, Peni Ravai, Joeli Veitayaki, Manasa Saulo, Leeroy Atalifo, Kalivati Tawake, Sunia Koto, Jale Sassen, Tuapati Talemaitoga, Leone Nakarawa, Tevita Cavubati, Api Ratuniyarawa, Sikeli Nabou, Naulia Dawai, Viliame Mata, Nemani Nagusa, Akapusi Qera, Mosese Voka, Dominiko Waqaniburotu, Peceli Yato, Nikola Matawalu, Serupepeli Vularika, Henry Seniloli, Ben Volavola, Levani Botia, Jale Vatubua, Eroni Vasiteri, Albert Vulivuli, Vereniki Goneva, Asaeli Tikoirotuma, Josua Tuisova, Nemani Nadolo, Patrick Osborne, Timoci Nagusa, Metuisela Talebula, Kini Murimurivalu.