Sangam: Saweni defeats Nadi

Update: 2:04PM TISI Sangam defending champion Nadi went down to Saweni 3-1 in the opening match of the TIV Sangam Inter-District Championship at Subrail Park in Labasa last night.

The winner in the Super Premier Division will walk away with $5000 prize-money.

Today

Super Premier Division

Saweni 3-1 Nadi, Suva 2-0 Rakiraki, Nalovo 1-4 Malolo, Rifle Range 0-4 Ba, Lautoka 2-0 Salovi, Labasa 3-1 Vitogo, Navua 3-1 Vatiyaka, Hamilton 1-1 Middlemore



Premier Division

Namaka 1-0 Etatoko, Bucisau 1-1 Vunisamaloa, Lovu 0-0 Nasinu, Varoko 0-2 Rewa, Vunivau Batinikama 1-2 Nadroga, Sabeto 0-0 Tavua, Valley Sangam 0-0 Lomawai



Senior Division

Navoli 0-0 Tagitagi, Tabicola 0-3 Nacovi



Veterans

Salovi Masters 0-0 New Zealand Masters, Nadi Masters 0-0 Nadroga Masters