Fiji development plan consultations continue

Update: 4:15PM THE public consultations on Fiji's National Development Plan continues in the Western Division this week.

According to the Ministry of Economy, the meetings will be held in selected locations in Ba and Ra over the next few days.

The next scheduled meetings are as follows:

March 29 - 5pm-8pm: Rakiraki, Ra at George Shiu Raj Hall;

Locality: Urban areas, business stakeholders, Chamber of Commerce and urban workers.

March 29 - 5pm-8pm: Nalawa, Ra at Tobu Community Hall;

Locality: Matawailevu, Nausori, Burenitu, Nadawa, Ovalau, Vanuakula, Nubumakita, Nukulau, Nasukamai, Nauria, Nakorovou, Nawairuku, Namara, Sawenivo, Rokovuaka, Navitilevu and Nalalawa.

March 30 - 5pm-8pm: Rakiraki, Ra at Navuavua Community Hall;

Locality: Nadrauniivi, Togavere, Vunitogoloa, Tokio, Rokoroko, Rewasa, Vatukacevaceva, Nokonoko, Vaidoko, Narara, Danivau, Naboutolu, Nayaulevu, Mataveikai, Nabalebale, Vunisea, Vunyaumunu, Naliwa, Naraviravi, Naivutu, Navarai, Nailuva, Nararavou, Balasere, Naqelecibi, Namasia, Burelevu, Nativi and Namara.

March 30 - 5pm?8pm: Nakorotubu, Ra at Namarai Community Hall;

Locality: Namarai, Naocobau, Saioko, Nasau, Verevere, Nadavacia, Delaiyadua, Nadogoloa, Matainananu, Naivoco, Nabukadra, Nayavutoka, Soa, Balekinaga, Nalidi, Matuku, Bucalevu, Toki, Draunaleka, Savulotu, Dama, Nakorovou, Natikoso, Nayavuira, Navuniivi, Nasau, Veidrala, Nakorovou, Nawairuku, Namara and Sawenivo.