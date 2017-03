Marist 7s rugby update at 12noon

/ Front page / News

+ Enlarge this image Members of the Seniboro rugby team in action against the Rukua rugby team. Seniboro won 31-15. Picture: LICE MOVONO

Update: 12:32PM So far, most of the teams have had two pool games each.

And already the culling has begun with giants advancing with impressive wins.

The results so far:

- Tabadamu Blue 28 - 12 Trailblazers;

- Highway Hurricanes 5 - 12 Can Do Generations;

- Yamacia Rugby Club 14 - 14 First Light Taveuni 2;

- Nawaka 12- 7 Plantation Island;

- Army Green 26 - 5 WAF Babaas;

- Super Cool Brothers 5 - 12 Raiwasa Rugby Club;

- Newnet Yasawa 38 - 0 Newtown Rugby;

- Shipping Services Suva Stallions 22 - 5 Rainbow Rugby Club;

- Naboutini Rugby Club 0 - 5 Red Diamond;

- Kawai Homestay Qereqere 12 - 12 Dreketi Rugby Club;

- Lami Steeler 5 - 5 Coastline Ratu Filise 2;

- Police White 19 - 10 Silverwater Barbarians;

- BLK Rangers 21 - 12 Nadawa Young Boys;

- First Landing 19 - 0 Disavu Rugby Club;

- Vatulawa Young Boys 7 - 12 Navy Rugby;

- Delainavesi Eagles 5 - 17 Marist 2;

- Seniboro Rugby 34 - 0 Nakorolevu Babas;

- Police Blue 24 - 17 Wadigi Rugby;

- New Born Waibasaga 33- 0 Naidi Brothers;

- Covenant Brothers 12 - 14 Deuba Rugby;

- Coastline Ratu Filise 1 40- 0 Dravo Rugby;

- Tokatoka Sharks 0 - 26 Big Bula water park Tovolea;

- Waimanu Rugby 12 - 5 Eagle Warriors;

- First Light Taveuni 19 - 14 Nasonini Babas;

- Rukua Rugby Club 12 - 15 Side Float Midland;

- Vatunilumi Brothers 10 - 7 Sofitel Link;

- QVSOB 12 - 5 Koio Rugby;

- JeanMichel Cousteau's Rugby 24 - 5 Uluisuvani Rugby;

- Army Red 10 - 7 Levuka Rugby CLub Kadavu;

- Wailevu Rugby 12 - 17 Buca Bay Babaas;

- Dratabu Green 0 - 29 Kombat Uluinakau Babas;

- Navudrau Vikings 10 - 17 Marist 1.