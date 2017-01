Wellington 7s: Fiji changes for Japan match

/ Front page / News

Update: 2:46PM Fiji made three changes in their second game against Japan.

Lanky Sevuloni Mocenagaci and Yasawa flyer Kalioni Nasoko will replace Nemani Nagusa and Setareki Bituniyata in the forwards.

Coach Gareth Baber has maintained his backline combination of Jerry Tuwai, Vatemo Ravouvou, Osea Kolinisau and Joeli Lutumailagi in the starting line-up.

Line up against Japan: Jasa Veremalua, Sevulkoni Mocenacagi, Kalione Nasoko, Tuwai, Ravouvou, Kolinisau, Lutumailagi

Reserves: Setareki Bituniyata, Amenoni Nasilasila, Alivereti Veitokani, Samisoni Viriviri