Oceania athletics meet preps begin

/ Front page / News

Update: 4:07PM THE work has begun to prepare the athletes for the 2017 Oceania Championship which will be held in Fiji later this year.

Athletics Fiji chief development officer Joe Rodan Junior said they were working on the young athletes and by the time they reach 15 years of age they would be fully developed.

The athletics were competing at the ANZ Stadium in the different grades.

Results:

Event: 10,000m Open Men

Jeremiah Singh Suva Marathon- 39:34.5s

Event: 60m Hurdles U18 Boys

David Qaqa Laucala 9.8s

Event: 60M Hurdles Open Men

Errol Qaqa Laucala 9.3s

Event: 30m U6 Boys

1. Freddy Tafoou Laucala 6.6s

2. Mateus Aldrich Laucala 6.7s

3. Veresa Luvu Laucala 6.9s

4. John Tafoou Laucala 7.0s

Event: 30m U10 Girls

1. Timaima Luvu Laucala 6.0s

2. Rosi Talei Laucala 6.5s

3. Shanney Tafou Laucala 7.4s

Event: 30m U10 Boys

1. Waisiki Korovulavula Royals 5.2s

2. Jacob rodan Trialbalazers 5.3s

3. Moiz atlaf Laucala 5.4s

4. Israel Fesaitu Pacific Sports 5.6s

5. Nathaniel Rodan Trialblazers 5.7s

6. Joachim Alrdrich Laucala 5.9s

7. Young Waqalavu Laucala 6.0s

Event: 100m U13 boys/girls mixed

1. Katarina Laucala 15.3s

2. Angelica Qaqa Laucala 15.6s

3. Camari Laucala 15.7s

4. Simeli Laucala 15.9s

5. Alowesi Laucala 15.9s

Event: 100m U14 Girls

1. Marica Korvulavula Royals 13.3s

2. Florence Foiakau Royals 13.9s

3. Lavenia Luvu Laucala 14.0s

Event: 100m U14 Boys

1. Pio Nayacalevu Brothers 13.8s

2. Sefanaia Tuidraki Brothers 13.9s

3. Broson Lee Brothers 14.1s

4. Josefa Kawa Brothers 15.3s

5. Josiai Tuqiri Brothers 15.4s

6. Simeli Voi Laucala 15.4s

Event:100m U16 Boys

1. Waisake Nakavu Brothers 11.6s

2. Lasarusa Sebibale Brothers 11.7

3. Josateki Naikolio Brothers 11.8

4. Isake Paulo Brothers 13.0

Event:100m U18 Boys

1. Jordan Gucake Laucala 12.0s

2. Jerome Nale Brothers 12.1s

3. Ilaisa Tulele Veiuto 12.5s

4. Edward Osborne Brothers 12.5s

5. Richard Elder Laucala 12.6s

6. Napolioni Nasau Laucala 12.8s

7. Waisake Saukawa Brothers 12.9s

Event: 100m U20 Women

1. Jese Vakaloloma Dakua 13.4s

2. Alesi Bulisala Dakua 13.5s

3. Laisani Moceisawana Dakua 13.6s

4. Unaisi Naisorotabua Dakua 13.7s

5. Olivia Tagivalu Dakua 14.2s

Event: 100m Open Women

1. Heleina Young Laucala 12.5s

2. Elenoa Sailosi Trilblazers 12.6s

3. Braelynn Yee Laucala 13.8s

4. Waimoana Seruinadakulala Laucala 13.8s

5. Louisa Tubailagi Brothers 13.9s

Event: 100m Open Men

1. Samuela Railoa Jetrunners 10.8s

2. Joseva Tabakaucoro Laucala 11.1s

3. Malasebe Tuvusa Veiuto 11.6s

4. Sireli Bulivorovoro USP 11.6s

5. Albert Miller Jnr Laucala 11.6s

6. Aaron Powell Gospel Saints 11.8s

7. Navitalai Naivalu Veiuto 12.2s

Event: 100m Para Men

1. Luther Solomone Laucala 16.1

Event: 800m U16 Boys

1. Michael Hennings Pacific Sports 2:24.0s

2. Iowane Masala Brothers 2:26.0s

3. Samson Rodan Trialblazers 4:00.0s

Event: 800m U18 Girls

1. Maya Ramsden Pacific Sports 2.25.0s

Event: 800m Open Men

1. Emosi Sukanaivalu Brothers 2:08.0s

2. Ilisoni Rarasea Trilblazers 2:11.0s

3. Tomasi Qumivuita Brothers 2:22.0s

Event: 50m U6 Girls

1. Timaima Luvu Laucala 8.1s

2. Rosi Talei Laucala 8.2s

3. Shannae Tafoou Laucala 9.0s

Event: 50m U6 Boys

1. Waisiki Korovulavula Laucala 7.1s

2. Moiz Altaf Laucala 7.2s

3. Young Waqalevu Laucala

4. Joaquim Aldrich Laucala

5. Johnny Tafoou Laucala

6. Freddie Tafoou Laucala

7. Josese Waqaluvu Laucala

Event: 400m U16 Boys

1. Rau Meli Veiuto 56.7s

2. Lasarusa Senibale Veiuto 58.0s

3. Ilisesa Tulele Veiuto 58.3s

4. Vonokula Toribau Brothers 60.8s

5. Ilitonasi Sautu Veiuto 61.1s

6. Mitchell Simpson Veiuto 62.2s

7. Josefa Cama Veiuto 62.8s

8. Tevita Masitabua Brothers 66.1

Event: 400m Under 18 Boys

1. Malasebe Tuvusa Veiuto 53.3s

2. Jerome Nale Brothers 54.4s

3. Jordan Gucake Brothers 54.8s

4. Meewan Lee Laucala 55.6s

5. Napolioni Nasau Brothers 56.1s

6. Tomasi Beitaki Veiuto 56.5s

7. Boaz Nayago Brothers 58.8s

8. Michael Hennings Pacific Sports 62.6s

Event: 400m Open Women

1. Elenani Tinai Dakua 61.9s

2. Serenia Raqatu Dakua 62.8s

3. Heleina Young Laucala 63.1s

4. Maya Ramsden Pacific Sports 64.7s

5. Ulamila Koroi Royals 68.3s

6. Sainimili Maisawana Dakua 68.7s

7. Lavenia Luvu Laucala 68.9s

Event: 400m Open Men

1. Samuela Railoa Jetrunners 48.8s

2. Ratu Jo Tabakaucoro Brothers 50.9s

3. Albert Miller Jnr Laucala 57.2s

4. Emosi Sukanaivalu Brothers 57.9s

5. Anare Lovobalavu Brothers 61.8s

6. Navitalai Naivalu Veiuto 62.9

Event: 400m Para Men

1. Yabaki Sili Laucala 73.0s

2. Luther Solomone Laucala 82.9s